Более 130 тысяч семей получили меры господдержки в Самарской области в 2022 году

Объем выделенных средств достиг рекорда и превысил 33 миллиарда рублей. Фото: правительство Самарской области

В 2022 году в Самарской области мерами социальной поддержки воспользовались около 130 тысяч семей, в которых воспитываются более 200 тысяч детей. Объем выделенных средств достиг рекорда и превысил 33 миллиарда рублей.

Так, многодетная семья с тремя детьми из Камышлинского района получает компенсацию на проезд, пособие на питание школьникам, ежемесячное пособие на всех детей и ежемесячную выплату на 3-го ребенка.

В прошлом году при рождении третьего ребенка родители также оформили региональный семейный капитал, который потратили на все необходимое для младшей дочки. Сейчас в Камышлинском районе живут 1156 семей с 2015 детьми. Меры соцподдержки получают 964 семьи.

— Всего в регионе мерами социальной поддержки охвачено около 1 миллиона человек, а это каждый третий житель региона, — сообщили в правительстве Самарской области.

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