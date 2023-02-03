Буйный житель Самары разбил участковому голову дверцей от тумбочки

Сотрудник полиции пострадал, когда помогал медикам с неадекватным пациентом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 февраля 2023 года, в Советском районе Самары произошло ЧП. Один их полицейских стал жертвой нападения неадекватного мужчины. Тот ударил правоохранителя по голове дверцей от тумбочки. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Все началось с того, что за 62-летним мужчиной приехала скорая помощь. Самарец вел себя неадекватно, и его решили забрать в психиатрическую лечебницу. Тот начал активно сопротивляться своей поездке в клинику, поэтому медики вызвали на подмогу полицейских.

Мужчина совсем разбуянился, схватил дверцу от тумбочки и ударил участкового в висок. По предварительным данным, правоохранитель получил черепно-мозговую травму.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, участковые прибыли в квартиру в Советском районе, чтобы помочь медикам, которые должны были отвезти пациента в специальную лечебницу. Мужчина отказался от госпитализации, стал вести себя агрессивно и начал материть полицейских. Потом он ударил одного из участковых.

Самарца все же доставили в больницу. Что касается пострадавшего правоохранителя, то он сейчас находится в стационаре на лечении. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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