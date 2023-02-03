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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 11:52

Избивший родную бабушку 19-летний парень находится на стационарном лечении в Самаре

Полицейские рассказали подробности проверки видео жестокого избиения
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные про 19-летнего жителя Самары, который до крови избил свою бабушку и снял происходящее на камеру. Как выяснилось, парень находится на лечении.

— В ходе проверки установлено, что молодой человек в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Также по данным полицейских, 73-летняя бабушка парня, которая и подверглась многочисленным ударам, категорически отказывается давать показания и писать заявление на внука. ЧП произошло в начале января 2023 года в квартире одного из домов Промышленного района Самары.

Молодой человек сам выложил видеозапись в соцсети. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. А председатель СК РФ Бастрыкин поручил проверить видео.

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