Самарская область вошла в список регионов по числу потенциальных доноров костного мозга

Жители смогут стать потенциальными донорами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реализуется проект почты России, национальным РДКМ и Русфонда. Губерния вошла в список регионов по числу потенциальных доноров костного мозга.

По информации пресс-службы областного правительства, регион занял 9 место по количеству потенциальных доноров. Их число составило 386 человек, 300 человек из которых выразили готовность стать донорами на протяжении 2022 года. В проекте также принимают участие жители самых отдаленных городов и поселков.

- Не везде есть медицинские офисы партнёров, которые забирают для нас образцы крови, и людям, конечно, удобно заказать набор для взятия буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки) на почту, - рассказывает гендиректор национального РДКМ Анна Андрюшкина.

Чтобы стать потенциальным донором, горожанам нужно оставить заявку на официальном сайте. После этого доноры получают по почте набор со специальными палочками и инструкцией. После этого палочки и документы нужно направить в Казань, чтобы определить типирование и генотип.

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