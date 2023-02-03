В Самаре в 2023 году откроется детсад с единственной в городе группой круглосуточного пребывания

В здании уже завершен капитальный ремонт, штат детского сада укомплектован Фото: администрация Самары

В этом году в Самаре откроется детский сад с единственной в городе группой круглосуточного пребывания. Он расположен в Долотном переулке, 15. Здание было заброшено с 2013 года, а недавно его вернули в систему образования. Сейчас здесь выполнен капитальный ремонт, а штат полностью укомплектован.

– Потребность была довольно серьезная, и мы восстановили этот детский садик. Здесь будет первая в Самаре группа круглосуточного пребывания детей, такие желающие есть. Искренне рада, что сад вернулся в систему и будет востребован, – отметила глава Самары Елена Лапушкина.

В группе круглосуточного пребывания смогут находиться 25 малышей. С ними – ночной воспитатель. Комплектация запланирована на 17 февраля 2023 года.

Всего в детском саду будет пять групп, в том числе – для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дополнительно создано 85 мест, из них 40 ясельные. Следить за малышами будут 28 сотрудников.

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