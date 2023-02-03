«Крылья Советов» совершили суперкамбэк в игре с «Оренбургом»

Дмитрий Цыпченко - лучший бомбардир "Крыльев" на турецких сборах, на его счету 3 мяча. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» завершили второй тренировочный сбор в Турции матчем с «Оренбургом». По ходу встречи самарская команда проигрывала 0:3, но сумела за короткое время отыграть три мяча. Начало камбэку положил Дмитрий Цыпченко, еще по голу забили Никита Салтыков и Амар Рахманович.

Первый тайм начал состав, приближенный к основному. Стоит отметить первое появление на поле в футболке «Крыльев» аргентинского новичка команды Бенхамина Гарре. Он показал незаурядную технику, но результативными действиями отметиться не смог.

После первого тайма счет был 0:2, а в начале второго «Крылья» пропустили и третий мяч. Нужно заметить, что на поле все это время были в основном игроки, только что отыгравшие концовку матча с «Шинником» (1:2).

Массовая замена на футболистов, начинавших игру с ярославцами и отдохнувших в течение пары часов, тут же перевернула игру. Цыпченко, Салтыков и Рахманович в течение трех минут сделали счет 3:3. Этот результат сохранился до финального свистка.