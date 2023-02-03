В Самаре отключат холодную воду по нескольким улицам с 7 по 9 февраля 2023 года

Отключение ХВС запланировано в связи с работами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе коммунальщики проведут техническое присоединение водопроводных линий к централизованной системе. Из-за этого несколько домов Самары временно останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «РКС-Самара».

С 10:00 7 февраля до 00:00 8 февраля ХВС не будет по следующим адресам: ул. Г.Митирева, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 16; пр. Карла Маркса,165А; ул. Революционная, 101 (а,б,в), 107,109; ул. Гагарина, 20Б, 24а, 26а, 30, 32. Набрать воду можно будет в бойлере на улице Революционной, 101а.

8 февраля запланировано отключение на ул. Советской Армии, 251б, 251. Воды не будет с 9:00 до 16:00. А 9 февраля холодное водоснабжение отключат на ул. Георгия Димитрова, 56, 70, 72, 74. Жителям домов придется потерпеть временные неудобства с 9:00 до 20:00.

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