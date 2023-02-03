Человек погиб в столкновении двух фур и Toyota Land Rover под Сызранью 3 февраля 2023 года

От кабины грузовика почти ничего не осталось / Фото: vk.com/gibddsyzran

Утром в пятницу, 3 февраля 2023 года, на 26 км дороги «Обход Сызрани» произошло серьезное ДТП, которое унесло жизнь человека. Около десяти часов утра там столкнулись две фуры «ДАФ» и внедорожник Toyota Land Rover. Из-за аварии, которая перекрыла проезжую часть, образовалась большая пробка.

В результате ДТП фуру развернуло почти поперек дороги / Фото: vk.com/gibddsyzran

Причина и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Судя по кадрам с места происшествия, одну из фур после удара развернуло почти поперек дороги. От кабины водителя мало что осталось. По данным ОГИБДД «Сызранское», автомобилист, который находился за рулем большегруза, погиб. Водитель второго грузовика получил различные травмы. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пострадавшего направили в Сызранскую ЦГРБ.

Сотрудники ГИБДД организовали на месте аварии реверсивное движение. В настоящее время полицейские устанавливают все детали происшествия. Проводится проверка.

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