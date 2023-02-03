Самарские самозанятые научатся продвигать свою продукцию в социальных сетях

В программу войдут сразу несколько услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области самозанятых обучат продвижению продукции в социальных сетях. Комплексную услугу они смогут получить уже в этом году в рамках новой программы поддержки. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

– В Самарской области официальный статус самозанятого получили уже более 158 тысяч человек. Их суммарный доход превысил 33 млрд рублей. Каждый год мы вводим новые инструменты поддержки, продолжаем реализацию тех услуг, которые уже показали свою эффективность и востребованность, – отметил министр экономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

Благодаря участию в новой программе самозанятые получат консультацию специалиста по маркетингу, разработают индивидуальный план ведения бизнеса. Вместе с дизайнером они научатся правильно оформлять аккаунт в соцсетях и сделают промо-фотосессию проекта. Кроме того, в программу входит разработка контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

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