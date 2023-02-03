Движение на ул. Красноармейской/Галактионовской в Самаре могут перекрыть с 25 февраля 2023

На движении трамваев ограничение никак не скажется Фото: администрация Самары

Стал известен ориентировочный срок начала перекрытия движения на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре. Проезд на участке планируют ограничить в рамках строительства станции метро «Театральная» уже в конце февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Перекрытие перекреста улиц Красноармейской и Галактионовской планируется организовать ориентировочно с 25 февраля, - сообщил замдиректора ГКУ СО «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Планируется, что движение на участке будет ограничено до 1 сентября 2023 года. Оно коснется только автотранспорта. Трамвайное сообщение будет сохранено. Составы будут ходить по переустроенным путям, в том числе те, что сейчас курсируют по улице Фрунзе.

Отметим, переустройство трамвайной линии на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую проведут в течение ближайших нескольких дней. На время работ трамваи будут ездить по старому полотну. Движение перекрывать не будут, но проезжую часть по направлению «из города» сузят. Коснется это только одной полосы.

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