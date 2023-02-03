Реестр объектов культурного наследия пополнили 14 старинных домов в центре Самары

В перечень памятников истории и культуры вошли дома, построенные в конце XIX - в начале ХХ веков Фото: Google. Карты.

Несколько старинных зданий на улице Чапаевской в Самаре пополнили перечень памятников истории и культуры. Их включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве ОКН регионального значения. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области.

Так, в список вошли: дом П.И. Филатова, построенный в 1911-1913 годах; усадьба мещанки В.Н. Куден, состоящая из каменного и двух полукаменных домов (1899-1909 гг.); дом купца М.А. Чаковского, в котором размещалась синагога (1898-1902 гг.); два жилых дома на улице Чапаевской, 142 литера А и 146 литеры А, А1, А2 (1890-е гг.).

Кроме того, дом Натальичевой-Мусатова (1869-1901 гг.); дом дьяка С.Ф. Соловьева с аркой (1882-1884 гг. ); дом потомственной почетной гражданки Л.В. Соловьевой (1860-1914 гг.); дом на усадьбе крестьянки А.В. Косолаповой с торговой аркой и кирпичной аркой ворот (1888-1903 гг.); дом А.П. Крупских и М.А. Малышевой (1903-1915 гг.).

А также дом коломенской мещанки Е.А. Фильчугиной (1877-1879 гг.); усадьба мещанина Ф.И. Макарова, состоящий из жилого дома с подвалом и каменных служб (1902 г.); дом П.И. Шихобалова на Николаевской улице (1900-1910 гг.); дом М.Я. Юриной (1882-1910 гг.).

Все эти здания взяли под охрану. Их нельзя будет кардинально видоизменять и переделывать внешний облик. Собственники должны будут позаботиться о сохранности построек.

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