Стало известно, жители каких городов и районов Самарской области заболели коронавирусом 3 февраля 2023 года

Всего за сутки заболевание обнаружили у 353 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области по данным на 3 февраля 2023 года. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Всего за прошедшие сутки COVID-19 заболели 353 человека. Из них большинство – жители Тольятти. В Автограде болезнь обнаружили у 159 пациентов. На втором месте идет Самара (68), на третьем Новокуйбышевск (20). В Сызрани коронавирус подхватили 17 человек, в Кинеле 13. Еще по 12 случаев зафиксировали в Безенчукском и Волжском районах.

В Чапаевске коронавирусом заболели семь человек, в Жигулевске шесть. По пять случаев заболевания было обнаружено в Приволжском районе и Октябрьске, четыре – в Хворостянском районе.

В Камышлинском, Шенталинском, Большеглушицком, Исаклинском, Кинельском районах и Отрадном заболели по трое человек, в Пестравском и Сызранском районах – по двое. По одному случаю зафиксировали в Ставропольском, Кинель-Черкасском и Шигонском районах.

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