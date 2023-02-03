Власти рассказали, как продвигается строительство станции метро «Театральная» в Самаре

В центре города идет подготовка к переустройству трамвайной линии Фото: администрация Самары

Стало известно, как продвигается строительство станции метро «Театральная» в Самаре. Подрядчики продолжают разработку стартовых котлованов, а также готовятся к переустройству трамвайной линии на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, разработка стартового котлована на улице Галактионовской завершена. Сейчас специалисты монтируют там опорную раму для будущей сборки щита — специального тоннелепроходческого комплекса. Готовность котлована на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой приближается к 28%. В той локации продолжается установка буросекущих и бурокасательных свай. Работы выполнены на 65%.

В ближайшие дни на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской переустроят трамвайной линии. На время работ сузят проезжую часть — ограничение коснется одной полосы по направлению «из города». Трамваи продолжат ходить по существующим рельсам, потом их направят по временным.

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