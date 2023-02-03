В Самаре продолжается подготовка к переустройству трамвайной линии у станции «Театральная»

Переустройство планируется выполнить в короткие сроки Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются подготовительные работы для переустройства трамвайной линии около строительства станции метро «Театральная». Пути будут переустроены на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской.

– Материалы для выполнения работ доставили в конце прошлой недели. Рельсы требуется изогнуть под нужные радиусы, поскольку укладку производят на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, переустройство трамвайной линии проведут в течение ближайших нескольких дней. На время работ трамваи будут ездить по старому полотну. Кроме того, проезжую часть по направлению «из города» сузят. Изменения коснутся только одной полосы.

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