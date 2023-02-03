В Тольятти многодетная мать ударила ножом пьяного взбесившегося супруга

Мужчина не погиб, но получил тяжелое ранение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области семейные разборки едва не закончились трагедией. Между родственниками вспыхнула ссора, которая привела к поножовщине, уголовному делу и суду. Подробности сообщили в прокуратуре Тольятти.

Участниками конфликта стали супруги из Сызрани. Женщина вместе с мужем приехала к своей маме в Тольятти, после чего семья решила устроить алкогольную посиделку. Однако вскоре между ними вспыхнул конфликт.

– В ходе распития спиртного между хозяйкой квартиры, ее дочерью и зятем произошла ссора, в результате которой мужчина стал наносить удары женщинам, – рассказали в прокуратуре Тольятти.

Супруга взбесившегося мужчины и, по совместительству, мать троих детей, не стала терпеть поведение мужа. Она схватила со стола нож и вонзила его в грудь супруга. Мужчина получил ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью.

В отношении многодетной мамы возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно.

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