В Самарской области произошло 6 пожаров с 27 января по 3 февраля 2023 года

С возгораниями боролись подразделения добровольной пожарной охраны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю в Самарской области произошла череда пожаров. В период с 27 января по 3 февраля 2023 года подразделения добровольной пожарной охраны 6 раз выезжали на их ликвидацию. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП происходили в разных муниципалитетах. Там горели частные дома, бани, храмы и даже автомобили. Так, в селе Каменка Шенталинского района вспыхнул частный дом и надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 158 квадратных метров. Аналогичный пожар также произошел в селе Красный Яр.

В селе Севрюкаево Ставропольского района загорелся храм на площади 60 «квадратов». В Старом Максимкино Кошкинского района вспыхнул частный гараж, а в Нижнем Санчелеево – баня.

Не обошлась неделя и без ДТП. Происшествие случилось в Ставропольском районе – на 37 км автодороги «Урал» – Исаклы – Сосновка загорелась машина. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, всего в ликвидации пожаров было задействовано 14 человек и 6 единиц техники.

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