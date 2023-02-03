В Самаре директор клининговой компании не доплатил работникам 175 тысяч рублей

В отношении руководителя возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор одной из клининговых компаний попал под уголовное дело. Руководителя заподозрили в полной невыплате зарплаты сотрудникам. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что начальник не платил подчиненным зарплату и другие выплаты с апреля по июнь 2022 года. Общая сумма долга перед коллективом составила около 175 тысяч рублей.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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