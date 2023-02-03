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НовостиОбщество3 февраля 2023 16:54

В Самаре 3 февраля 2023 года открылась выставка пленэрной живописи Елены Островской

Посмотреть работы художницы можно в детской художественной школе №2
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В творчестве Елены Островской преобладает тема пейзажа родных мест

В творчестве Елены Островской преобладает тема пейзажа родных мест

Фото: администрация Самары

В пятницу, 3 февраля 2023 года, в областной столице состоялась открытие выставки пленэрной живописи Елены Островской «Я так вижу…». Работы художницы представлены в выставочном зале детской художественной школы №2. Об этом сообщили в мэрии.

– В творчестве Елены Островской преобладает тема пейзажа родных мест, городской пейзаж, а также цветы и натюрморт. Работая в различных жанрах, Елена сохраняет свой индивидуальный стиль с тенденцией к импрессионизму, целью которого является свежесть впечатлений от увиденного, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Елена Островская – самарская художница. Она окончила детскую художественную школу №2. Елена также является выпускницей Самарского государственного педуниверситета, членом Творческого союза художников России и членом Союза дизайнеров России.