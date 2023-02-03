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НовостиСпорт3 февраля 2023 17:29

Матч ульяновской "Волги" и питерского "Зенита" в Кубке России может пройти в Самаре

"Волга" намерена заявить "Солидарность Арену" в качестве резервного стадиона
Евгений ЕГОРОВ
"Зенит" снова может приехать на кубковый матч в Самару. Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Зенит" снова может приехать на кубковый матч в Самару. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Матч 1/4 финала Кубка России между ульяновской "Волгой" и санкт-петербургским "Зенитом", намеченный на 25 февраля, может состояться в Самаре. Такой вариант возможен в случае, если в Ульяновске не сумеют подготовить к проведению игры местный стадион "Труд".

Как утверждает "Чемпионат", на случай форс-мажора "Зенит" предложил ульяновцам заявить в качестве резервной "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге и оплатить расходы по организации матча. Однако, по версии источника, власти Ульяновской области категорически воспротивились вероятности проведения матча на поле соперника и дали распоряжение наладить контакты с Самарой на предмет заявки "Солидарность Арены" в качестве резервной для "Волги".

При этом в Ульяновске однозначно настроены провести матч в своем городе. А "Солидарность Арена" будет задействована в Кубке России 23 февраля. В этот день здесь "Крылья Советов" примут московское "Динамо".