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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 5:04

В Самаре утвердили обвинительное заключение по делу водителя, который устроил стрельбу на АЗС на ул. Гастелло

Самарец предстанет перед судом по четырем статьям
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дело уже передано на рассмотрение

Дело уже передано на рассмотрение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу неадекватного водителя, который устроил стрельбу на заправке в Самаре. Мужчина предстанет перед судом сразу по четырем статьям УК РФ: 213 «Хулиганство с применением оружия», 119 «Угроза убийством», 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», 264.1 «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Об этом сообщили в прокуратуре города.

Напомним, ЧП с участием обвиняемого произошло на АЗС на улице Гастелло в сентябре 2022 года. По версии следствия, пьяный 28-летний водитель BMW открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета. Он стрелял в сторону заправки и прохожих. После этого вошел внутрь АЗС, направил пистолет на кассира и стал грозить убийством, но затем покинул помещение.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ЧОП. Один из охранников попытался скрутить дебошира, но тот выстрелил ему в лицо. После владелец иномарки сел в машину и уехал, вырвав при этом шланг из заправочной колонки. Впрочем, скрыться ему не удалось: он не справился с управлением, выехал на обочину, протаранил дерево, а затем повредил патрульную машину.

Отмечается, что во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело уже передано в Октябрьский районный суд.

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