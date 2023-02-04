В Самаре утвердили обвинительное заключение по делу водителя, который устроил стрельбу на АЗС на ул. Гастелло

Дело уже передано на рассмотрение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу неадекватного водителя, который устроил стрельбу на заправке в Самаре. Мужчина предстанет перед судом сразу по четырем статьям УК РФ: 213 «Хулиганство с применением оружия», 119 «Угроза убийством», 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», 264.1 «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Об этом сообщили в прокуратуре города.

Напомним, ЧП с участием обвиняемого произошло на АЗС на улице Гастелло в сентябре 2022 года. По версии следствия, пьяный 28-летний водитель BMW открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета. Он стрелял в сторону заправки и прохожих. После этого вошел внутрь АЗС, направил пистолет на кассира и стал грозить убийством, но затем покинул помещение.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ЧОП. Один из охранников попытался скрутить дебошира, но тот выстрелил ему в лицо. После владелец иномарки сел в машину и уехал, вырвав при этом шланг из заправочной колонки. Впрочем, скрыться ему не удалось: он не справился с управлением, выехал на обочину, протаранил дерево, а затем повредил патрульную машину.

Отмечается, что во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело уже передано в Октябрьский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Угрожал убить кассира и выстрелил в лицо охраннику: самарца осудят за пьяный дебош на заправке

В Самаре пьяный дебошир устроил стрельбу на заправке и ранил охранника (подробности)