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НовостиОбщество4 февраля 2023 5:23

Власти выделят 240 млн рублей на нанесение дорожной разметки в Самаре

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется выполнением работ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Победитель будет определен после 20 февраля

Победитель будет определен после 20 февраля

Фото: администрация Самары

Власти Самары объявили поиск подрядчика, который займется нанесением дорожной разметки. Победитель будет определен путем электронного аукциона. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, разметка должна быть нанесена на дороги местного значения с учетом всех требований ГОСТ. Работы необходимо выполнить в один этап в срок до 25 декабря 2024 года. Начальная цена контракта составляет 240 млн. рублей.

Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Разметку нанесут в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в г.о. Самара». Имя победителя будет известно после 20 февраля 2023 года.

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