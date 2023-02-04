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НовостиОбщество4 февраля 2023 5:39

Стали известны самые популярные детские имена в Самарской области в январе 2023 года

Родители региона отдали предпочтение обычным именам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Всего за прошлый месяц в области родилось более 2 тысяч малышей

Всего за прошлый месяц в области родилось более 2 тысяч малышей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какими именами называли малышей новоиспеченные родители в начале 2023 года. Самарцы отдали предпочтение обычным именам. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

– Самыми популярные имена у мальчиков – Артем, Михаил, Дмитрий, Александр, Матвей. У девочек – София, Анна, Полина, Ева, Виктория, – поделились в ЗАГСе Самарской области.

Правда, некоторые родители решили дать своим детям необычные и редкие имена. Так, в прошедшем месяце ряды жителей Самарской области пополнили Замир, Мирослав, Савва, Станислава, Прасковья.

Всего в январе 2023 года в регионе появилось на свет 2014 малышей.

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