Сбер запускает AR-экскурсии в музее-заповеднике «Сталинградская битва»

Первая эксплзиция музея уже начала работу. Фото: предоставлено Сбером.

Экспозицию музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде «оживят» с помощью технологии дополненной реальности от Сбера. Это позволит обогатить коллекцию музея, сделав более интерактивной, а также привлечь дополнительное внимание к искусству советских художников.

Технологии, которые используются для создания AR-экскурсии, позволяют разместить контент с дополненной реальностью в пространстве и привязать его к объектам экспозиции. При наведении смартфона на определенные экспонаты на экране будут появляться дополнительные материалы, связанные с ними, которые позволят более подробно изучить историю, связанную с конкретной музейной локацией.

Со 2 февраля начала работать первая локация AR-экскурсии. При наведении камеры на скульптурную композицию «Победа» в 8-м зале музея-панорамы на экране смартфона можно увидеть вращающиеся письма, взятые из фонда музея, которые солдаты писали своим родным в годы ВОВ. Коснувшись изображения письма, можно прочитать его и ознакомиться с мыслями и переживаниями солдат. Также все письма можно прослушать благодаря профессиональной озвучке.

- AR-экскурсия позволит сделать посещение музея более увлекательным и запоминающимся, а также привлечь дополнительную молодую аудитории. Экскурсия с дополненной реальностью создается в тесном сотрудничестве с научными сотрудниками музея «Сталинградская битва» и позволяет обогатить его экспозицию дополнительными историческими материалами. Уверен, что новая AR-экскурсия, которая создается к 80-летию Сталинградской битвы, будет востребована у жителей и гостей Волгограда и позволит посетителям музея глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны, - сообщил председатель Поволжского банка Александр Анащенко.

- Уникальность экспозиции нашего музея заключается в ее насыщенности подлинными предметами, представляющими мемориальную ценность. Однако нельзя не признавать, что сейчас молодое поколение, которое совсем по-другому воспринимает информацию. За последние годы в музеях произошла настоящая революция в подаче материала. Благодарим банк за прекрасную возможность при помощи современных технологий на качественно новом уровне заинтересовать посетителей музея важными темами, связанными с сохранением исторической памяти о подвиге нашего народа в суровые годы Великой Отечественной войны, - прокомментировал директор Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.