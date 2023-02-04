В Самаре рецидивист отправится в колонию за ограбление двух человек

Ранее грабитель уже был судим за аналогичные преступления Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Мужчина ограбил двух человек, несмотря на имеющуюся судимость. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, в 2001 году самарец был судим за грабеж. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы условно. А спустя несколько лет он вновь взялся за старое. Ночью 11 июля 2022 года он напал на 19-летнюю студентку. Она в это время возвращалась домой по улице Димитрова. Преступник ударил девушку по улицу и вырвал у нее из рук сумку, в которой лежали документы, банковские карты и телефон. Ущерб составил 39 тысяч рублей.

В тот же день в полицию обратился другой пострадавший – 21-летний парень. Его ограбили около полуночи, когда он шел по улице Ташкентской. Неизвестный ударил его кулаком полицию и забрал телефон.

Расследование показало, что к обоим преступлениям причастен уже знакомый им злоумышленник. 34-летнего самарца задержали, он во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Суд приговорил самарца к трем годам колонии строгого режима.

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