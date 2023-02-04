Женщина на Toyota сбила пешехода на улице Мичурина в Самаре

Пострадавшего доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Мужчину сбила иномарка. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 17:45 на улице Мичурина, в районе дома №137. 50-летняя женщина на Toyota RAV4 решила повернуть налево. В этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходил 56-летний мужчина. Водитель не уступила дорогу пешеходу и сбила его.

– В результате ДТП пешеход был госпитализирован с телесными повреждениями, – информирует ГУ МВД по региону.

Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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