Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 февраля 2023 7:13

Женщина на Toyota сбила пешехода на улице Мичурина в Самаре

Мужчина в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Мужчину сбила иномарка. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 17:45 на улице Мичурина, в районе дома №137. 50-летняя женщина на Toyota RAV4 решила повернуть налево. В этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходил 56-летний мужчина. Водитель не уступила дорогу пешеходу и сбила его.

– В результате ДТП пешеход был госпитализирован с телесными повреждениями, – информирует ГУ МВД по региону.

Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.