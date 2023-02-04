Скоростная «Ласточка» не будет курсировать между Самарой и Тольятти в феврале 2023 года

Изменения также коснутся других пригородных поездов

Жители Самарской области не смогут добраться из Самары в Тольятти на электропоезде «Ласточка» в феврале и марте 2023 года. Рейсы будут отменены. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

– Изменения вносятся в связи с техническим перевооружением устройств контактной сети на Куйбышевской железной дороге. Они будут действовать 13, 14, 27, 28 февраля, а также 6, 7, 20, 21 марта 2023 года, – информируют в компании.

13, 27 февраля и 6, 20 марта «Ласточка» не будет курсировать из Самары в Тольятти и обратно. Изменения коснутся и других пригородных поездов. Пассажиры не смогут добраться из Самары в Курумоч и обратно.

Также не будет работать маршрут № 7381 Жигулевское Море (отпр.21.50) – Жигулевск (приб.22.06). Поезд № 7375 этого маршрута будет курсировать по следующему расписанию: в 16.15 он отправится от Жигулевского Моря, в 16.26 прибудет в остановочный пункт Могутовая, а в 16.31 приедет в Жигулевск.

14, 28 февраля и 7, 21 марта отменяется «Ласточка» на маршруте Самара-Тольятти и обратно, а также поезд из Царевщины в Самару.

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