В Самарской области гостья обчистила хозяина дома во время совместной гулянки

Позднее выяснилось, что женщина похитила деньги с банковской карты пострадавшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Шенталинского района пострадал от рук собственных приятелей. Мужчина позвал друзей в гости, а после обнаружил пропажу сотового телефона. Подробности этой истории сообщили в региональном ГУ МВД.

Как сообщил полицейским сам пострадавший, он отдыхал вместе с приятелями у себя дома. От выпитого алкоголя он уснул, а проснувшись обнаружил, что его телефон исчез. Сначала мужчина не придал этому значения. Позднее он отправился в магазин, но не смог оплатить покупку: его банковская карта опустела. Тогда пострадавший забеспокоился и обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что к исчезновению денег может быть причастна 30-летняя знакомая пострадавшего, которая ранее гостила у него вместе с сожителем. После задержания она призналась, что забрала сотовый, а после заметила, что на карте у пострадавшего есть деньги. Женщина попросила прохожего дать ей наличные, а взамен перевела ему средства с чужой карты.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 « Кража, совершенная с банковского счета». Она находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули хозяину.

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