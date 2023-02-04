Начальника отдела Сызранской ветеринарии заподозрили в коррупции

Общая сумма взятки превысила 260 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани ветеринарный врач и местный житель оказались в центре коррупционного скандала. Их заподозрили в получении и даче взятки. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Разбирательства начались в отношении начальника отдела ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» Сызранская районная СББЖ. Следствие полагает, что с января по август 2022 года ветврач получил от местного жителя взятку в размере 267 тысяч 600 рублей. Оба в этот момент находились в Октябрьске. Деньги предназначались за фиктивный осмотр мясной продукции и транспорта с последующим оформлением ветеринарных свидетельств формы № 2.

В отношении ветврача возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». В отношении сызранца – по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Расследование продолжается.

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