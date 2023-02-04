Самарцы признались, что готовы помочь коллегам без указаний руководства

Особой отзывчивостью отличились люди старше 35 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что всегда готовы оказать помощь коллегам по собственной инициативе. Об этом они сообщили во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

О готовности предложить свою помощь сотрудникам, которые не справляются с работой, заявили 63% опрошенных. Особой отзывчивостью отличились самарцы в возрасте старше 35 лет, причем основная доля среди них – мужчины.

29% горожан отметили, что помогут коллегам, но лишь в том случае, если они сами об этом попросят. Большинство из них женщины. 5% выручат сослуживцев исключительно по указанию руководства, а 1% самарцев ни при каких условиях не помогут коллегам.

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