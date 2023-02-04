В Самарской области мужчина украл сумку и 105 тысяч рублей из незапертой машины

Теперь житель региона отправится в колонию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор 45-летнему жителю Приволжского района. Мужчину признали виновным в краже. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

От действий осужденного пострадал 45-летний мужчина, который занимается доставкой грузов заказчикам. Во время очередного заказа пострадавший не закрыл дверь автомобиля. Этим воспользовался проходивший мимо злоумышленник. Он вытащил из машины сумку и скрылся, но успел попасть на камеру видеонаблюдения.

Оказалось, что в сумке находилось 105 тысяч рублей и документы. Деньги преступник забрал, а вот все остальное выбросил. К счастью, сумку с оставшимся содержимым удалось найти и вернуть хозяину.

В отношении вора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии особого режима.

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