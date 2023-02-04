В Самарской области более 40 пар решили сыграть свадьбу 23 февраля 2023 года

Церемонии для новобрачных пройдут в нескольких ЗАГСах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается День защитника Отечества, который выпал на единственную в этом году зеркальную дату – 23.02.2023. Многие верят, что этот день обладает особой энергетикой и способен повлиять на судьбу. Неудивительно, что многие влюбленные выбрали 23 февраля в качестве дня бракосочетания. Среди тех, кто решил оформить отношения в особую дату – жители Самарской области. Региональные ЗАГСы с удовольствием поддержали инициативу молодоженов, даже несмотря на официальный выходной.

– Зарегистрировать брак 23 февраля 2023 года решили 45 пар. Для них в этот день пройдут церемонии во Дворцах бракосочетания Самары и Тольятти, а также отделе ЗАГС Волжского района (в микрорайоне Южный город), – сообщили в управлении ЗАГС Самарской области.

Отметим, что прошлый год в Самарской области оказался богатым на свадьбы. В регионе зарегистрировали на 10,8% больше браков, чем в 2021 году. Самый большой ажиотаж наблюдали в красивые даты. Пока тенденция остается неизменной – только за январь 2023 года отношения оформили 864 пары.

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