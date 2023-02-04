В Самарской области почти 400 человек заболели коронавирусом 4 февраля 2023 года

42 пациента были госпитализированы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки зафиксировали новые случаи коронавируса. Заболевание подхватили почти 400 человек. Об этом в субботу, 4 февраля 2023 года, сообщили в региональном оперштабе.

– За минувшие сутки подтверждено 392 новых случая заражения COVID-19. 42 пациента были госпитализированы, один заболевший скончался, – рассказали в оперштабе губернии.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 498 159 человек. 486 640 жителей полностью вылечились и покинули больничные палаты, в том числе 185 – за последние сутки. 8 221 человек к сожалению, не справились с заболеванием.

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