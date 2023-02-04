Водитель Renault сбил пенсионерку в Самарской области 3 февраля 2023 года

Пострадавшую доставили в больницу с телесными повреждениями Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Сызрани в пятницу, 3 февраля 2023 года. Там иномарка сбила пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 18:30. 37-летний водитель «Renault Logan» ехал по проспекту 50 лет Октября. В этот момент в районе дома №51 дорогу переходила 67-летняя женщина. В результате автомобиль наехал на пенсионерку.

– В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, – информирует ГУ МВД по региону.

Напомним, еще одна авария с участием пешехода произошла в этот день в Самаре. Женщина на иномарке сбила 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.