В самарском аэропорту Курумоч появится печь для уничтожения конфиската

Предполагается, что оборудование повысит эффективность ветеринарного и фитосанитарного контроля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэропорт Курумоч планируется снабдить новым оборудованием. Здесь появится печь для уничтожения конфиската. Такое решение принял Красноглинский районный суд Самары.

– Суд обязал ФГКУ «Росгрансрой» обустроить в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Курумоч помещение, оборудованное печью для термического уничтожения конфиската, – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

Отмечается, что печь позволит избавиться от трупов мелких животных, пищевых и других отходов, подкарантинного материала, зараженного вредными карантинными организмами. Специалисты уверены, что благодаря новому оборудованию эффективность пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля повысится.

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