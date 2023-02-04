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НовостиОбщество4 февраля 2023 15:25

Самарского военнослужащего освободили из украинского плена

Радостную новость уже сообщили родственникам бойца
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным Минобороны РФ, всего на Родину вернулись 63 человека.

По данным Минобороны РФ, всего на Родину вернулись 63 человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 4 февраля 2023 года, Минобороны России сообщило об освобождении российских военных из украинского плена. На Родину вернулись 63 военнослужащих ВС РФ.

– Бойцы были возвращены в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также предоставлена возможность связаться с родственниками, – информирует Министерство обороны.

В числе вернувшихся в Россию бойцов оказался житель Самарской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

– Переговорила с женой, она благодарна и не скрывает слез радости, верила, ждала и надеялась. Военнослужащим, которым предстоит реабилитация, желаю скорейшего восстановления. Крепкого здоровья и силы духа, – подчеркнула Ольга Гальцова.

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