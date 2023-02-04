Самарского военнослужащего освободили из украинского плена

По данным Минобороны РФ, всего на Родину вернулись 63 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 4 февраля 2023 года, Минобороны России сообщило об освобождении российских военных из украинского плена. На Родину вернулись 63 военнослужащих ВС РФ.

– Бойцы были возвращены в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также предоставлена возможность связаться с родственниками, – информирует Министерство обороны.

В числе вернувшихся в Россию бойцов оказался житель Самарской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

– Переговорила с женой, она благодарна и не скрывает слез радости, верила, ждала и надеялась. Военнослужащим, которым предстоит реабилитация, желаю скорейшего восстановления. Крепкого здоровья и силы духа, – подчеркнула Ольга Гальцова.

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