Пенсионер пострадал при столкновении отечественных легковушек в Тольятти

В результате аварии один из автомобилей въехал в знак. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Тольятти днем в пятницу, 3 февраля 2023 года. Там столкнулись две легковушки, пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП случилось на улице Ботанической в 13:20. 45-летняя женщина-водитель «Лада Калина» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу «десятке», за рулем которой был 70-летний мужчина. После столкновения «десятка» въехала в дорожный знак, водитель пострадал.

– 70-летний мужчина был доставлен в больницу с телесными повреждениями, – сообщили в региональном ГУ МВД.

Теперь полицейским предстоит выяснить все причины произошедшего.

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