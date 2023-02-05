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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 5:45

В Самарской области мужчина с особой жестокостью избил друга во время застолья

Драка произошла из-за конфликта
Алена ПРОВКИНА
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области местный житель позвонил в полицию и обратился за помощью. Друг избил потерпевшего во время застолья.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимый за угрозу убийства правоохранителю мужчина вновь не смог совладать с эмоциями. Из-за конфликта подозреваемый набросился на своего друга и нанес серьезные удары по голове и лицу. Пострадавший успел позвонить в полицию. Сотрудники органов прибыли на место и задержали нападавшего.

Потерпевшему оказали помощь. Согласно экспертизе, ему причинен тяжкий вред. Задержанный признался, что начал драку из-за злости к другу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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