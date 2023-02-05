В Самаре умерла журналистка Ольга Гальчинская

Девушка ушла из жизни в начале февраля. Фото: социальные сети Ольги Гальчинской

В Самаре стало известно о смерти известной журналистки Ольги Гальчинской. Девушка ушла из жизни в субботу, 4 февраля 2023 года, сообщает портал «Волга Ньюс».

Ольга работала политическим обозревателем в нескольких газетах и информационных порталах. Редакция «КП-Самара» приносит искренние соболезнования родным и близким журналистки. Девушке всего было 43 года.

Прощание с Ольгой Гальчинской пройдет в понедельник, 6 февраля 2023 года, по адресу: город Самара, улица Физкультурная, дом 96, квартира 60.

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