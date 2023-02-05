В Самарской области пассажир такси пытался спрятать наркотики под ковриком

Инспекторы досмотрели такси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области пассажир такси пытался спрятать в автомобиле запрещенные вещества. Во время поездки инспекторы остановили машину.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в конце января инспекторы задержали на дороге автомобиль для проверки. В салоне находились два пассажира, один из которых был в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники полиции осмотрели такси и нашли под ногами жителей сверток в запрещенными веществами. 45-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции.

Задержанный признался, что принял наркотики утром, а днем забрал еще одну «закладку» и поехал с другом на такси. Вещества подозреваемый пытался спрятать под ногами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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