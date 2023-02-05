Самарцы пожаловались на новый «каток» на улице Победы

Местные жители переживают за автомобили. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о коммунальных авария зимой 2023 года. Очередной порыв случился на улице Победы в начале февраля.

Кадры с места происшествия опубликовал городской блогер Евгений Щекин в социальных сетях. Судя по опубликованным видео, вода покрыла участок проезжей части. Горожане переживают за автомобили, которые могут вмерзнуть в лед. Пользователи называют порыв новым "катком".

Напомним, местные жители также пожаловались на стаю собак на улице Аэродромной. Горожане боятся проходить мимо своры.

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