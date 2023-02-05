В Самаре продолжают бороться с последствиями непогоды в выходные дни

В областной столице специалисты продолжают расчищать территории. Фото: администрация Ленинского района

В Самаре вновь прошли снегопады. Специалисты в выходные дни боролись с последствиями непогоды.

По сообщению городской администрации, работы проводили в каждом районе. Сотрудники управляющий организаций очищали внутридворовые территории от снега. Так, в субботу, 4 февраля 2023 года, после ночного снегопада работники расчищали вверенные территории.

Напомним, по прогнозу синоптиков в начале следующей недели количество и интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха начнет постепенно понижаться. В регионе отмечают рост атмосферного давления.

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