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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:31

Самарцы пожаловались на состояние трамваев и холод в общественном транспорте

Горожане мерзнут в вагонах
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на состояние трамваев. Фото: "Подслушано Самара"

Жители пожаловались на состояние трамваев. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители вновь пожаловалась на состояние вагонов трамваев. Горожане мерзнут в общественном транспорте.

Пользователи опубликовали фотографии трамвая в социальных сетях. Судя по кадрам, старые вагоны давно не ремонтировали, местами стирается краска. Внутри плохо работает печь. По сообщению департамента транспорта, информацию передали в депо. Вагон приведут в порядок.

Ранее жители жаловались на еще один «трамвай-зомби». Вагон обещали отмыть и покрасить. Несмотря не вид, движение общественного транспорта будет продолжено. Также самарцы возмутились открытой дверью в трамвае. Им пришлось ехать в холоде ранним утром.

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