В Самарской области злоумышленник украл у мужчины двух гусей и рыболовные сани

Подозревал ощипал чужих гусей. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что из его сарая украли гусей и личные вещи.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители выехали на место происшествия и опросили потерпевшего. Тот рассказал, что помимо птиц из сарая пропали: рыболовные сани, пластиковая бочка с крышкой и другое имущество. Материальный ущерб оценили в 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Злоумышленник признался, что распорядился птицей по собственному усмотрению, а перья оставил на поплавки. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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