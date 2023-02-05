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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:31

В Самаре руководитель компании не выплатил сотруднику 270 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Работник не получал заработную плату

Работник не получал заработную плату

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель общества с ограниченной ответственностью несколько месяцев не выплачивал сотруднику заработную плату. Он задолжал работнику более 270 тысяч рублей.

По информации СУ СК России по Самарской области, в период с мая по октябрь прошлого года потерпевшему не выплачивали зарплату. Сотрудники ведомства провели проверку и возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и восстанавливают справедливость.

Напомним, в областной столице директор клининговой компании понесет уголовную ответственность. Начальник не выплатил сотрудникам около 175 тысяч рублей.

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