В Самаре из-за картонной коробки водитель врезался в металлическое ограждение

Девушка пыталась объехать препятствие. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноглинском районе из-за картонной коробки произошла серьезная авария. Женщина-водитель пыталась объехать препятствие.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранним утром в субботу, 4 февраля 2023 года, 22-летняя девушка ехала на автомобиле «Chevrolet Lacetti» по Волжскому шоссе в сторону улицы Демократической. Увидев на дороге препятствие, автолюбительница попыталась его объехать, но машину занесло. Транспорт врезался в отбойник.

В результате столкновения, пострадала девушка-водитель. Ее госпитализировали с места происшествия.

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