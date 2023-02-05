Самару накроет сильная магнитная буря с 7 по 10 февраля 2023 года

Горожанам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о сильной магнитной буре. Она накроет областную столицу с 7 по 10 февраля 2023 года.

По информации специалистов my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 7 февраля 2023 года, ее сила составит 3 балла. 9 февраля сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день возможно ухудшение самочувствия, головная боль, слабость, также может снизиться внимание и работоспособность.

Горожанам рекомендуют не перенапрягаться. Важно проводить больше времени на свежем воздухе и отдыхать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал