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НовостиОбщество5 февраля 2023 14:17

Десятки самарцев вышли на лед в начале февраля 2023 года

Горожане решили отдохнуть на набережной
Алена ПРОВКИНА
Горожане вышли на лед, чтобы проводить закат/ Евгений Егоров

Горожане вышли на лед, чтобы проводить закат/ Евгений Егоров

В Самаре десятки самарцев решили проводить выходные на набережной. Многие жители вышли на лед.

Очевидцы поделились кадрами с редакцией «КП-Самара». В воскресенье, 5 февраля 2023 года, в областной столице горожане решили проводить закат и выйти на прогулку по льду. Напомним, специалисты не рекомендуют прогуливаться по рекам. В начале февраля в регионе был зафиксирован температурный скачок.

Напомним, в областной столице местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной бури. Чувствительным горожанам следует подготовиться.

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