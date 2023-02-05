В детской школе искусств Самарской области более 60 лет не проводили ремонт

В скором времени дети вновь смогут посещать занятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области в детской школе искусств №2 более 60 лет не проводили капитальный ремонт. В скором времени воспитанники смогут посетить обновленное пространство.

По информации городской администрации, школу построили 63 года назад. Впервые капитальный ремонт проведут в этом году. Специалисты уже приступили к работам. На данный момент на объекте отремонтировали крышу, уложили напольное покрытие, заменили окна и смонтировали проводку и систему отопления. После внутренних работ подрядчики приступят к ремонту внешнего облика здания.

Школу посещают 280 воспитанников. Работу проводят в рамках реализации национального проекта.

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