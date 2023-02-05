На склоне площади Славы в Самаре открылась выставка юных художников

Выставка открылась на площади Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открылась выставка работ юных художников в четверг, 2 февраля 2023 года. Работы ребят посвящены 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ученики детских школ искусств смогли представили 52 работы. Теперь рисунки размещены на мультимедийных экранах на склоне площади Славы. Каждая работа отражает вехи Великой Отечественной войны: битвы, тревоги над городом и возвращение солдат домой.

Каждый желающий сможет посетить выставку. Она будет работать до 1 марта 2023 года.

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