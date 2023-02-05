В Самаре умер казачий генерал Борис Гусев

Прощание состоялось в начале февраля. Фото: Самарское окружное казачье общество

В Самаре стало известно о смерти первого казачьего генерала Бориса Гусева. Он скончался 1 февраля 2023 года.

По сообщению Самарского окружного казачьего общества, Борис Николаевич родился в семье потомственных уральских казаков. С июля 1970 года начал работать в вооруженных силах и дослужил до военного комиссара Промышленного района областной столицы, получив множество государственных и казачьих наград.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Николаевича. Прощание прошло 3 февраля 2023 года.

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